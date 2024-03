Cisjordanie : deuxième série de sanctions des États-Unis

Les États-Unis ont imposé des sanctions à trois résidents israéliens et à deux avant-postes illégaux impliqués dans des actes de violence en Cisjordanie, selon le site du département du Trésor américain.

Il s'agit de la deuxième série de sanctions, quatre extrémistes israéliens ayant été sanctionnés le mois dernier. Les deux avant-postes sanctionnés sont la ferme de Moshe, également connue sous le nom d'avant-poste de la vallée de Tirza, qui a été établie en janvier 2021, et la ferme de Zvi, près de la localité de Halamish.

Les trois résidents sanctionnés sont Moshe Sharvit, qui dirige le premier avant-poste, Zvi Bar Yosef, qui dirige le second avant-poste, et Neriya Ben Pazi, de la ferme Rimonim en Cisjordanie. Bar Yosef "s'est livré à des violences répétées et à des tentatives de violence contre des Palestiniens en Cisjordanie", indique le département d'État. Bar Yosef "utilise l'avant-poste comme une base à partir de laquelle il commet des violences contre les Palestiniens, et empêche les agriculteurs palestiniens d'accéder à leurs terres et de les utiliser".

AP Photo/Ariel Schalit

Sharvit "a harcelé, menacé et attaqué à plusieurs reprises des civils palestiniens et des défenseurs israéliens des droits de l'homme dans les environs de la ferme de Moshe", selon le département d'État. "En octobre 2023, Sharvit a menacé les habitants du village palestinien d'Ein Shibli et, armé, leur a ordonné de quitter leurs maisons. Cette menace a poussé une centaine de civils palestiniens à fuir leur village, craignant pour leur vie." Sharvit a utilisé la ferme de Moshe "comme base à partir de laquelle il a perpétré des actes de violence contre les Palestiniens", indique le département d'État. Ben Pazi "a expulsé des bergers palestiniens de centaines d'hectares de terres. En août 2023, lui et d'autres colons ont attaqué des Palestiniens près du village de Wadi as-Seeq".

Haïm Goldberg/Flash90

L'organisation Yesha, qui chapeaute les autorités des implantations de Cisjordanie, qualifie de "scandaleuse" la décision des États-Unis, et affirme que cette mesure fait partie de la campagne électorale du président Joe Biden. "Au lieu de lutter contre les racines du terrorisme palestinien, les États-Unis choisissent de soutenir les terroristes et les anarchistes pour qu'ils continuent à venir attaquer les localités en Judée et en Samarie", déclare Shlomo Neeman, président de Yesha.

"Ces décisions sont une capitulation de l'administration Biden face à la campagne BDS qui vise à ternir l'ensemble de l'État d'Israël et à provoquer, par l'élimination du mouvement des implantations, la création d'un État palestinien terroriste", déclare le ministre des Finances Betsalel Smotrich. "Le gouvernement d'Israël se tient aux côtés des implantations, ces mesures sont totalement inacceptables et nous nous battrons pour qu'elles soient abolies", a-t-il affirmé.