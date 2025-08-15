Classement de Shanghai : léger recul des universités israéliennes

Articles recommandés -

Le prestigieux classement de Shanghai des meilleures universités mondiales, publié vendredi matin, a réservé une légère déception pour les établissements israéliens. Les trois universités israéliennes figurant dans le top 100 mondial ont toutes perdu quelques places par rapport à l'année précédente.

L'Université hébraïque de Jérusalem a chuté de la 81e à la 88e position, tandis que le Technion a reculé du 85e au 97e rang. L'Institut Weizmann, qui demeure le mieux classé des établissements israéliens, a également perdu deux places pour se retrouver au 71e rang mondial.

Malgré cette baisse, ces institutions maintiennent leur statut d'excellence en conservant leur place parmi les cent meilleures universités de la planète. À titre de comparaison, Harvard, Stanford et le MIT occupent une fois encore le podium mondial.

Le classement de Shanghai, publié annuellement, constitue l'une des références les plus fiables dans le domaine académique. Il évalue la qualité de la recherche selon plusieurs indicateurs, notamment le nombre de membres du personnel et d'anciens élèves lauréats du prix Nobel ou de la médaille Fields, ainsi que le volume et la qualité des publications dans les revues scientifiques de premier plan. L'évaluation porte sur environ 2 500 universités dans le monde.

Le professeur Asher Cohen, président de l'Université hébraïque, a salué ce maintien dans le top 100 : "Ce résultat témoigne de l'excellence académique et scientifique de notre personnel enseignant. Cet exploit est particulièrement remarquable dans une période difficile où l'académie israélienne fait face à des attaques sans précédent sur la scène internationale."

De son côté, le professeur Uri Sivan, président du Technion, a souligné les défis exceptionnels de cette année : "Préserver la position de la science et de la technologie en Israël constitue une mission nationale d'une importance cruciale, particulièrement difficile cette année où nous avons dû faire face aux missiles iraniens et libanais visant notre campus, ainsi qu'à l'absence de centaines de membres du personnel académique, administratif et d'étudiants mobilisés pendant des centaines de jours de réserve."