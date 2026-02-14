Claude au service du Pentagone : l’IA au centre de l'opération contre Maduro

Le modèle d’intelligence artificielle « Claude », développé par la société américaine Anthropic, a été utilisé par le département de la Défense des États-Unis dans le cadre d’une opération visant l’ancien président vénézuélien Nicolás Maduro, selon des informations du Wall Street Journal. L’opération, menée le mois dernier à Caracas, a impliqué des frappes ciblées destinées à permettre son arrestation.

Cette révélation illustre l’intégration croissante des modèles d’intelligence artificielle dans les activités opérationnelles du Pentagone. L’implémentation de Claude aurait été facilitée par un partenariat entre Anthropic et Palantir Technologies, dont les outils analytiques sont largement utilisés par les agences de défense et de sécurité américaines.

L’affaire soulève toutefois des questions éthiques majeures. Les conditions d’utilisation d’Anthropic interdisent explicitement l’usage de Claude pour soutenir des actes violents, développer des armes ou mener des opérations de surveillance ciblée. Interrogée, la société n’a pas confirmé si son modèle avait été employé dans cette opération spécifique, soulignant que tout usage, public ou privé, doit respecter ses règles internes. Le département de la Défense s’est refusé à tout commentaire.

Le contrat liant Anthropic au Pentagone, d’une valeur pouvant atteindre 200 millions de dollars, aurait suscité des tensions internes au sein de l’administration américaine, certains responsables ayant envisagé sa remise en cause. Le débat s’inscrit dans un contexte plus large de rivalité stratégique autour de l’IA, alors que plusieurs entreprises technologiques cherchent à légitimer leur rôle dans le secteur de la défense.

Le PDG d’Anthropic, Dario Amodei, s’est publiquement prononcé en faveur d’une régulation renforcée de l’intelligence artificielle et de garde-fous stricts contre les usages militaires autonomes. Cette position l’oppose partiellement à la ligne plus permissive défendue par l’administration, qui privilégie la rapidité d’innovation face aux enjeux géopolitiques.