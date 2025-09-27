"Coalition d’urgence" : douze pays, dont la France, mobilisent 170 M$ pour l’Autorité palestinienne

Douze pays — parmi lesquels la France, le Royaume-Uni, l’Arabie saoudite, le Japon et l’Espagne — annoncent la création d’une « Coalition d’urgence pour la viabilité financière de l’Autorité palestinienne » afin d’éviter l’asphyxie budgétaire de l’institution basée à Ramallah. Selon le ministère espagnol des Affaires étrangères, l’initiative répond à une « crise financière urgente et sans précédent » et vise à stabiliser les comptes, préserver la capacité de gouverner, fournir des services essentiels et maintenir la sécurité — autant de conditions jugées indispensables à la stabilité régionale et à la préservation d’une solution à deux États.

Le bureau du Premier ministre palestinien Mohammad Moustafa fait état d’engagements d’au moins 170 millions de dollars, dont 90 millions promis par l’Arabie saoudite. La coalition inclut aussi la Belgique, le Danemark, l’Islande, l’Irlande, la Norvège, la Slovénie et la Suisse.

Depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023 et la guerre à Gaza, Israël retient une partie des recettes fiscales qu’il perçoit au nom de l’Autorité palestinienne en vertu du protocole de Paris (1994). Les autorités israéliennes assurent affecter ces sommes à des compensations (électricité notamment). Le ministre des Finances Betsalel Smotrich a cessé tout versement il y a quatre mois et assume une stratégie « d’étranglement économique » visant, dit-il, à empêcher la création d’un État palestinien.

L’annonce intervient alors que plusieurs alliés d’Israël, dont la France et le Royaume-Uni, ont reconnu l’État de Palestine cette semaine en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.