Conclusion d'un accord entre l'Iran et l'AIEA pour la reprise des inspections sur les sites nucléaires

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a annoncé mardi soir au Caire qu’un accord avait été conclu avec l’Iran pour rétablir les inspections internationales de son programme nucléaire.

« Aujourd’hui au Caire, des modalités pratiques pour la reprise des activités d’inspection en Iran ont été convenues avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. C’est un pas important dans la bonne direction », a déclaré Rafael Grossi, saluant la médiation de l’Égypte et l’implication de son ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel Ati.

Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a confirmé l’annonce, indiquant que l’entretien entre Abbas Araghchi et Rafael Grossi avait permis de sceller l’accord sur le retour des inspecteurs de l’AIEA dans les installations nucléaires du pays.

Téhéran avait interrompu toute coopération avec l’agence onusienne en juin, à la suite du déclenchement de la guerre avec Israël. La reprise des inspections figurait depuis parmi les conditions posées par les puissances européennes, qui avaient brandi la menace d’un recours, dès le mois prochain, au mécanisme de sanctions automatiques (« snapback ») prévu par l’accord de Vienne de 2015.

En plus du retour des inspecteurs, les Européens exigent une reprise des discussions entre Téhéran et Washington en vue d’un nouvel accord global, ainsi qu’une transparence accrue sur l’état des stocks d’uranium enrichi à 60 %, un seuil très proche de celui requis pour la production d’armes nucléaires.