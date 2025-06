Conférence sur la reconnaissance de l'État palestinien : les ambitions revues à la baisse

Une conférence internationale prévue à New York ce mois-ci discutera d'étapes vers la reconnaissance d'un État palestinien plutôt que d'une déclaration directe, selon des diplomates anonymes cités par The Guardian.

Le journal britannique révèle un changement dans les objectifs de cette rencontre, les responsables espérant désormais "s'accorder sur des étapes" plutôt que sur une reconnaissance immédiate. Cette décision "marque un recul", estime le quotidien.

Assurances françaises à Israël

Des responsables français ont informé leurs homologues israéliens plus tôt cette semaine que la conférence ne débouchera pas sur une reconnaissance d'un État palestinien, selon le média.

Cette conférence internationale, destinée à ressusciter l'idée d'une solution à deux États au conflit israélo-palestinien, se déroulera du 17 au 20 juin au siège des Nations unies à New York. Elle découle d'une résolution approuvée en décembre par l'Assemblée générale de l'ONU et sera coprésidée par la France et l'Arabie saoudite.

Macron tempère ses ambitions

Le président français Emmanuel Macron a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que la conférence prenne des mesures "vers la reconnaissance de la Palestine", sans être plus précis.

En avril, Macron avait pourtant affirmé que Paris pourrait reconnaître un État palestinien dans les mois à venir, possiblement lors de cette conférence de juin. Cette déclaration avait provoqué l'ire d'Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou qualifiant de "prix énorme pour le terrorisme".

Ce recul diplomatique illustre les difficultés à obtenir un consensus international sur cette question sensible dans le contexte actuel du conflit à Gaza.