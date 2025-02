Confrontation inédite entre Trump et Zelensky à la Maison Blanche

La rencontre tant attendue entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky a dégénéré en un affrontement d'une rare intensité dans le Bureau ovale ce vendredi. Le président américain a haussé le ton face à son homologue ukrainien, lui intimant de se montrer "reconnaissant" et le menaçant sans détour.

L'altercation a débuté lorsque le vice-président JD Vance a reproché au dirigeant ukrainien de "manquer de respect" aux Américains. Donald Trump a immédiatement surenchéri, accusant Zelensky de s'être mis "en très mauvaise posture" et affirmant qu'il "n'avait pas les cartes en main". La menace est tombée sans ambages : "Concluez un accord avec la Russie ou nous vous laissons tomber", a lancé Trump, ajoutant qu'il serait "très difficile" de négocier avec le président ukrainien.

L'atmosphère était déjà tendue dès l'arrivée de Zelensky, vêtu comme à son habitude d'une tenue aux accents militaires. Trump n'a pas manqué de le remarquer avec une remarque ambiguë : "Il s'est fait très élégant aujourd'hui", laissant planer le doute sur la nature ironique ou sincère de ce commentaire.

Avant cette escalade verbale, Zelensky avait pourtant tenté d'établir un climat positif en affirmant que Trump était "du côté" de l'Ukraine. Le président américain s'était de son côté félicité de conclure un accord "très équitable" concernant l'accès aux ressources ukrainiennes. Mais la divergence fondamentale est apparue lorsque Zelensky a déclaré qu'aucun compromis n'était possible avec Vladimir Poutine, qu'il a qualifié de "tueur", tandis que Trump mentionnait ses "nombreuses conversations" récentes avec le président russe. L'accord-cadre prévu entre les deux pays, bien moins ambitieux que les exigences initiales de Trump, devait établir un fonds d'investissement commun dans les minerais, hydrocarbures et infrastructures. Le montant initial de 500 milliards de dollars a disparu du texte final. Trump a néanmoins affirmé que cet accord fonctionnerait comme un "filet de sécurité", ajoutant : "Je ne pense pas que quiconque va chercher des ennuis si nous sommes en Ukraine avec beaucoup de travailleurs" pour exploiter ces ressources. Cette visite cruciale se déroule dans un contexte où l'Ukraine et l'Europe s'inquiètent du rapprochement spectaculaire entre Trump et Poutine depuis le retour au pouvoir du républicain le 20 janvier. Les deux dirigeants ont engagé des négociations pour mettre fin au conflit, Trump répétant sa confiance envers le président russe malgré les avertissements de Londres et Paris sur la fragilité d'une trêve sans garanties américaines solides.

Le président américain a d'ailleurs fermé la porte à toute adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, invitant Zelensky à "oublier" cette perspective, tout en refusant de considérer Moscou comme responsable de la guerre. Une conférence de presse commune était prévue pour 18h00 GMT, mais son maintien, tout comme la signature de l'accord-cadre, semblait désormais incertain après cette confrontation sans précédent.