"Conseil de paix" pour Gaza : Viktor Orban attendu à Washington

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a annoncé samedi qu’il se rendrait à Washington « dans deux semaines » pour participer à la réunion inaugurale du « Conseil de paix » lancé par le président américain Donald Trump. L’annonce a été faite lors d’un rassemblement de campagne à Szombathely, dans l’ouest de la Hongrie, à l’approche des élections législatives prévues en avril.

« Hier soir, j’ai reçu une invitation : dans deux semaines, nous nous reverrons à Washington, car le Conseil de paix tiendra sa réunion inaugurale », a déclaré Viktor Orban devant ses partisans. Proche de Donald Trump, le dirigeant hongrois figure parmi les premiers chefs de gouvernement à confirmer sa participation à cette nouvelle instance internationale voulue par la Maison-Blanche.

Selon les éléments présentés par l’entourage du président américain, le « Conseil de paix » s’inscrit dans un plan plus large visant notamment à mettre fin à la guerre à Gaza. Dans ce cadre, un Comité national pour l’administration de Gaza (NCAG) serait chargé de gérer provisoirement le territoire palestinien, sous l’égide de ce conseil présidé par Donald Trump lui-même. Toutefois, le projet de charte du Conseil ne mentionne pas explicitement Gaza et lui assigne une vocation plus globale : contribuer à la résolution de conflits armés à travers le monde.

Le préambule du texte critique implicitement les Nations unies, estimant que le nouveau Conseil devra avoir « le courage de s’écarter d’approches et d’institutions qui ont trop souvent échoué ». De nombreux dirigeants auraient été invités à rejoindre cette structure. Les pays souhaitant obtenir un siège permanent devront, selon les documents préparatoires, s’acquitter d’une contribution financière d’un milliard de dollars.

La participation annoncée de Viktor Orban, figure centrale des courants conservateurs européens, confère une visibilité politique supplémentaire à cette initiative dont les contours précis restent à définir.