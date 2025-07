Coup dur pour Israël : dix pays envisagent de reconnaître l'État palestinien

L'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Finlande, le Luxembourg, le Portugal et Saint-Marin ont répondu à l'appel de Paris et Riyad et rejoignent l'Espagne, l'Irlande et la Norvège

i24NEWS 3 min 3 min