Crash mortel d'un Boeing 787 d'Air India avec 242 personnes à bord

Un Boeing 787 Dreamliner d'Air India transportant environ 242 passagers et membres d'équipage s'est écrasé jeudi dans l'État du Gujarat, en Inde, alors qu'il se dirigeait vers Londres. L'appareil a percuté une zone civile peu après son décollage d'Ahmedabad. Il s'agit du vol AI171 d'Air India reliant Ahmedabad à Londres. Selon la police locale, l'accident s'est produit dans une zone résidentielle quelques minutes seulement après le décollage. Le ministre indien de l'Aviation a confirmé que des équipes de secours ont été dépêchées sur les lieux du crash.

Cet incident marque probablement le premier accident mortel impliquant un Boeing 787 Dreamliner depuis le début de son service commercial en 2010. Bien que les appareils Boeing aient été impliqués dans plusieurs incidents et crashes récents, ceux-ci concernaient principalement le modèle 737 MAX et non le 787 impliqué dans cette tragédie indienne. Ahmedabad constitue un centre économique majeur de l'Inde, mais la zone où s'est produit l'accident n'est pas fréquentée par de nombreux routards israéliens, contrairement à d'autres destinations indiennes populaires.

Les autorités n'ont pas encore communiqué sur le bilan des victimes ni sur les causes de l'accident. Des enquêteurs sont attendus sur place pour déterminer les circonstances exactes de cette tragédie aérienne qui endeuille l'aviation civile indienne. Les images diffusées montrent d'importantes colonnes de fumée s'élevant de la zone d'impact, témoignant de la violence du choc.