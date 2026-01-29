Danny Danon à l'ONU : "Le régime des mollahs n'exporte que haine et terrorisme"

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée à la situation au Moyen-Orient, l’ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU, Danny Danon, a vivement mis en cause le régime iranien, l’accusant d’exporter "haine et terrorisme" bien au-delà de ses frontières. La séance a notamment porté sur les récentes manifestations en Iran, dont la répression aurait fait des dizaines de milliers de morts selon certaines sources.

Pour illustrer ses propos, Danny Danon a brandi devant les membres du Conseil le drapeau des Houthis, qu’il a présenté comme une preuve tangible de l’idéologie promue par Téhéran. Selon le diplomate israélien, ce mouvement soutenu par l’Iran ne mène pas un combat territorial classique, mais incarne une idéologie de haine assumée. Il a rappelé que les slogans inscrits sur le drapeau houthi appelant à la mort de l’Amérique, d’Israël et proférant des malédictions contre les Juifs ne relèvent en rien de la "résistance", mais d’un projet idéologique fondé sur la violence.

L’ambassadeur israélien a également dénoncé l’utilisation des ressources nationales iraniennes, qu’il estime détournées au profit d’organisations terroristes plutôt qu’investies dans l’avenir de la population iranienne. "Le régime des mollahs ne construit pas l’avenir de ses citoyens", a-t-il affirmé, accusant Téhéran de financer le terrorisme régional au détriment de son propre peuple.

Dans son intervention, Danny Danon a établi un lien direct entre la politique iranienne et l’émergence de groupes terroristes tels que les Houthis, le Hamas et le Hezbollah. Selon lui, ces organisations sont le produit d’un même système et d’une même stratégie visant à diffuser la violence et l’instabilité dans la région.

En conclusion, le représentant israélien a insisté sur la responsabilité du régime iranien dans la propagation de cette idéologie, estimant que la haine et le terrorisme constituent un outil central de sa politique étrangère, avec des conséquences directes pour la sécurité régionale et internationale.