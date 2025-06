Dans une lettre à Emmanuel Macron, Mahmoud Abbas condamne enfin le 7 octobre et appelle au démantèlement du Hamas

Dans un tournant diplomatique majeur, le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a officiellement condamné l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 dans une lettre adressée au président français Emmanuel Macron. Cette prise de position, rapportée par la chaîne saoudienne Al-Hadath, marque une rupture significative avec la position jusqu'alors ambiguë du dirigeant palestinien.

Dans sa correspondance, Abbas qualifie l'attaque terroriste du Hamas d'"inacceptable" et déclare qu'elle "mérite d'être condamnée". Le leader palestinien va plus loin en déclarant : "Nous insistons sur la nécessité de désarmer le Hamas et de le chasser du pouvoir à Gaza". "Le Hamas ne gouvernera plus Gaza et doit remettre ses armes et ses capacités militaires aux Forces de sécurité palestiniennes", précise-t-il dans sa lettre.

Cette déclaration intervient dans le cadre des préparatifs d'un comité international pour le règlement de la question palestinienne et la mise en œuvre de la solution à deux États. Selon une source de l'Élysée, Emmanuel Macron a reçu une série d'engagements substantiels de la part d'Abbas, qui dépassent largement la simple condamnation du 7 octobre.

Un package d'engagements sans précédent

Abbas a réaffirmé son engagement à réformer l'Autorité palestinienne et confirmé son intention d'organiser des élections présidentielles et générales "dans un délai d'un an" sous supervision internationale. Le dirigeant palestinien s'est également engagé à appeler publiquement à la libération des otages israéliens encore détenus à Gaza.

Ces concessions représentent un changement radical dans la position d'Abbas, qui avait jusqu'à présent évité de condamner explicitement l'attaque du 7 octobre. Cette réticence avait été un point de friction constant avec Israël et plusieurs pays occidentaux, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, pointant régulièrement du doigt le refus d'Abbas de condamner l'attaque terroriste.

Un contexte diplomatique tendu

Cette évolution intervient alors que les relations entre la France et Israël connaissent des tensions importantes. Récemment, Netanyahou a accusé Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et celui du Canada, Mark Carney, de soutenir le Hamas après leurs critiques de l'opération militaire israélienne à Gaza. Les trois dirigeants avaient émis une déclaration commune condamnant ce qu'ils qualifiaient d'actions militaires "scandaleuses" d'Israël à Gaza.

La démarche d'Abbas semble s'inscrire dans une stratégie plus large visant à repositionner l'Autorité palestinienne comme un acteur crédible dans les négociations futures. Il s'est dit "prêt à inviter des forces arabes et internationales à être déployées dans le cadre d'une mission de stabilisation/protection" sous mandat du Conseil de sécurité de l'ONU.

Cette correspondance pourrait marquer un tournant dans les efforts diplomatiques pour résoudre le conflit israélo-palestinien, Abbas acceptant de facto de marginaliser le Hamas au profit d'une approche plus modérée centrée sur la solution à deux États.