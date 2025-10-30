Dany Danon accuse la FINUL d’avoir "outrepassé ses fonctions" au Liban

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Dany Danon, a vivement critiqué la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), l’accusant d’avoir agi en dehors de son mandat après qu’un drone israélien a été abattu dimanche dans le sud du pays.

Dans une déclaration accordée au média JNS, Danon a affirmé qu’un courrier adressé par Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de paix, « constitue une reconnaissance claire d’une action contraire au mandat fixé par la résolution 1701 du Conseil de sécurité ».

« La FINUL a été créée pour superviser le désarmement du Hezbollah et prévenir toute attaque contre Israël. Elle a depuis longtemps cessé de remplir cette mission », a déclaré Danon.

L’ambassadeur a ajouté qu’Israël « continuerait d’agir fermement contre toute menace terroriste » et attend de la FINUL qu’elle « se concentre sur le mandat qui lui a été confié, sans en dévier ».

Selon le rapport de l’ONU, le drone israélien « volait de manière agressive » à proximité du village libanais de Kafr Kila, près de la frontière. Les Casques bleus auraient alors « fait usage d’une force minimale et proportionnée » pour neutraliser l’appareil.

Peu après, un second drone israélien aurait largué une grenade dans la zone où s’était écrasé le premier engin.

Danon conclut : « Le temps de la FINUL est peut-être révolu. L’ONU doit choisir : appliquer son mandat ou quitter le terrain. »