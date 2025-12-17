Défense antimissile : l’Allemagne approuve une extension majeure du contrat Arrow 3 avec Israël

Le Parlement allemand a approuvé une extension de 3,1 milliards de dollars au contrat portant sur le système de défense antimissile longue portée Arrow 3 conclu avec Israël, a annoncé le ministère israélien de la Défense. Cette décision renforce un partenariat stratégique déjà sans précédent entre les deux pays dans le domaine de la défense.

Au début du mois, Israël a livré le système Arrow 3 à l’Allemagne, finalisant ainsi un premier accord de 3,5 milliards de dollars signé il y a deux ans. L’extension validée par le Bundestag vise à accroître significativement les capacités industrielles liées au programme. Selon le ministère israélien de la Défense, elle permettra d’augmenter sensiblement le rythme de production des intercepteurs et des lanceurs destinés à l’Allemagne, améliorant de manière substantielle ses capacités de défense aérienne et antimissile.

La signature officielle de ce nouvel avenant au contrat doit intervenir dès demain en Allemagne, en présence de responsables de la défense des deux pays. Une étape formelle qui scellera l’élargissement du programme.

Au total, l’accord Arrow entre Israël et l’Allemagne atteint désormais une valeur estimée à 6,5 milliards de dollars. Il s’agit du plus important contrat d’exportation de défense jamais conclu par Israël. Conçu pour intercepter des missiles balistiques à très longue portée, y compris hors de l’atmosphère, le système Arrow 3 constitue un pilier central de la défense antimissile israélienne.

Pour Berlin, cet investissement s’inscrit dans la volonté de renforcer la protection du territoire allemand et européen face aux menaces balistiques croissantes, dans un contexte sécuritaire international de plus en plus instable.