Des artistes réclament la protection diplomatique pour la flottille vers Gaza

Un collectif de plus de 140 personnalités, parmi lesquelles Angèle, DJ Snake, Zaho de Sagazan ou encore l’influenceuse Léna Situations, a lancé samedi un appel aux gouvernements français et belge pour assurer la protection diplomatique de la flottille internationale en route vers Gaza. Cette flottille, composée de plus de 50 bateaux transportant de l’aide humanitaire, compte plusieurs centaines de passagers, dont 54 Français et 15 Belges.

Dans une tribune publiée par Le Nouvel Observateur, les signataires dénoncent le « silence » d’Emmanuel Macron et Bart De Wever face à ce qu’ils considèrent comme un devoir de protection. Ils rappellent que « 16 pays, dont l’Espagne et l’Irlande, ont déjà accordé la protection diplomatique à leurs ressortissants », et que certains, comme l’Italie ou l’Espagne, ont même envoyé des navires militaires pour sécuriser la traversée.

La flottille, partie début septembre de Barcelone et menée notamment par Greta Thunberg, affirme avoir essuyé plusieurs attaques de drones, qu’elle impute à Israël. Les signataires estiment que le droit international impose à la France et à la Belgique de protéger leurs citoyens engagés dans cette mission humanitaire et de garantir l’accès de l’aide à Gaza, où l’ONU a récemment déclaré un état de famine. Plusieurs élus de gauche, dont des députés et eurodéputés LFI déjà embarqués, appellent également Paris et Bruxelles à agir.