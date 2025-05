Des célébrités britanniques, dont Dua Lipa, exhortent Starmer à cesser les ventes d'armes à Israël

Plus de 300 personnalités, dont Dua Lipa, Gary Lineker et Benedict Cumberbatch, ont signé une lettre ouverte adressée au Premier ministre britannique, Keir Starmer, l'exhortant à mettre fin à la « complicité du Royaume-Uni » dans la crise à Gaza. Cette initiative, portée par l'ONG Choose Love, réunit des figures des arts, des médias, des médecins, des universitaires et un survivant de la Shoah. Ils demandent la suspension immédiate des exportations d'armes à Israël, un accès humanitaire sans entrave pour les agences d'aide et un engagement pour un cessez-le-feu.

La lettre dénonce la situation dramatique à Gaza, "où 71 000 enfants de moins de quatre ans souffrent de malnutrition aiguë, aggravée par un blocus de 11 semaines sur les approvisionnements", récemment levé. Malgré l'ouverture d'un centre de distribution d'aide soutenu par Israël et les États-Unis, l'ONU juge ce système insuffisant pour répondre aux besoins des 2,1 millions d'habitants de Gaza.

Parmi les signataires figurent des artistes comme Annie Lennox, Paloma Faith, Riz Ahmed, Tilda Swinton, et des personnalités comme Dermot O'Leary et Nicola Coughlan. Gary Lineker, récemment retiré de Match of the Day, a signé après avoir présenté des excuses pour avoir partagé un post controversé sur les réseaux sociaux. La lettre insiste : « Vous ne pouvez pas qualifier la situation d’intolérable et rester inactif. » Elle intervient après une autre lettre de 828 experts juridiques britanniques alertant sur un possible "génocide" à Gaza, une accusation qu'Israël rejette fermement.