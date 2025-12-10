Des élus américains pressent le Liban de désarmer le Hezbollah sans délai

Un groupe bipartisan de parlementaires américains appelle les autorités libanaises à agir immédiatement pour désarmer le Hezbollah, avertissant qu’une inaction prolongée pourrait replonger le pays dans un cycle de violence. Dans une lettre adressée au président Joseph Aoun et au Premier ministre Nawaf Salam, les élus reprochent à Beyrouth de ne pas respecter les engagements pris dans l’accord de cessez-le-feu de novembre 2024.

Le texte, mené par les représentants au Congrès Josh Gottheimer (Démocrate-New Jersey) et Jefferson Shreve (Republicain-Indiana), rappelle que le Liban s’était engagé à entamer un processus progressif de démantèlement de l’infrastructure militaire du Hezbollah et de restauration de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire. Or, selon les signataires, aucune mesure concrète n’a été prise.

"Les conséquences de laisser le Hezbollah se reconstruire sont dévastatrices pour la sécurité du Liban et la paix régionale", écrivent-ils, dénonçant des "promesses creuses" et des actions insuffisantes. Les élus citent notamment des rapports selon lesquels le mouvement terroriste chiite, soutenu par l’Iran, reconstituerait ses positions au sud du Litani, en violation d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU.

Le courrier, également signé par plusieurs démocrates et républicains, souligne que la stabilité économique du Liban est incompatible avec la présence d’une milice "agissant comme un État dans l’État" et éclipsant l’armée nationale. Les auteurs insistent : "Chaque jour d’inaction rapproche le Liban d’une nouvelle guerre."

Sous pression américaine, et craignant une intensification des frappes israéliennes, le gouvernement libanais a promis de démanteler l’appareil militaire du Hezbollah. L’armée libanaise préparerait une première opération le long de la frontière d’ici la fin de l’année, avant une extension à d’autres zones.

Mais le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, rejette fermement ce plan, répétant que le mouvement ne renoncera pas à ses armes. Malgré le cessez-le-feu, Israël continue par ailleurs de viser des positions du Hezbollah au Liban, estimant que le groupe poursuit ses activités militaires près de sa frontière nord.