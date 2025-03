Des experts en missiles russes se sont rendus en Iran pendant les tensions avec Israël

Des experts russes de haut rang dans le domaine des missiles ont effectué au moins deux visites en Iran au cours de l'année dernière, révèle une enquête de Reuters. La délégation, composée de sept spécialistes, s'est rendue dans des installations iraniennes sensibles de développement et de production de missiles, notamment des sites souterrains. Les informations concernant ces visites, qui ont eu lieu le 24 avril et le 17 septembre 2023, proviennent de données de suivi de vols et de registres de passeports. Six des sept experts voyageaient avec des passeports portant le préfixe "20", un indicateur de mission officielle délivré par le gouvernement russe pour les déplacements d'État ou pour le personnel militaire en service à l'étranger.

"Des experts russes en missiles ont effectué plusieurs visites dans les installations de développement de missiles iraniennes au cours de l'année écoulée", a confirmé un haut responsable du ministère iranien de la Défense.

Parmi les sites visités figure une base sensible située à environ 15 kilomètres à l'ouest du port d'Amirabad, sur les rives de la mer Caspienne. Selon un responsable sécuritaire européen, "ce lieu pourrait être lié à d'éventuelles livraisons de missiles de l'Iran vers la Russie".

La délégation russe comprenait notamment deux experts en systèmes de défense aérienne, un domaine particulièrement crucial alors que l'Iran renforce ses préparatifs défensifs, notamment autour de ses installations nucléaires. Deux des visiteurs avaient un grade équivalent à celui de lieutenant-colonel, et deux autres à celui de commandant.

Ces visites s'inscrivent dans le cadre d'une coopération militaire de plus en plus étroite entre Moscou et Téhéran. Depuis septembre 2022, l'Iran a fourni des milliers de drones d'attaque à la Russie pour la guerre en Ukraine, et plus récemment des missiles balistiques à courte portée selon l'administration américaine.

En janvier dernier, le président Poutine et le président iranien Masoud Pezeshkian ont signé un accord de coopération global pour une période de 20 ans, couvrant notamment la collaboration militaire, y compris dans le domaine nucléaire. Selon Reuters, des dizaines de militaires russes se sont également entraînés sur le sol iranien en août dernier pour apprendre à utiliser des missiles balistiques iraniens.