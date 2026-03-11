Des experts ukrainiens déployés au Moyen-Orient pour contrer les drones iraniens

L’Ukraine a commencé à déployer des équipes d’experts spécialisés dans la lutte contre les drones dans plusieurs pays du Moyen-Orient confrontés à des attaques d’engins de conception iranienne. Selon la présidence ukrainienne, relayée par l’AFP, des spécialistes ukrainiens travaillent désormais au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite afin de partager leur expérience acquise sur le front ukrainien.

Trois groupes composés notamment d’experts techniques, de militaires et d’ingénieurs ont été envoyés dans ces pays du Golfe, a indiqué le président Volodymyr Zelensky. Leur mission consiste principalement à transmettre leur savoir-faire en matière de détection, d’interception et de neutralisation de drones, une menace devenue centrale dans les conflits contemporains.

Parallèlement, l’administration présidentielle ukrainienne a confirmé qu’une autre équipe d’experts militaires avait été envoyée en Jordanie. Selon une source proche du dossier citée par l’AFP, cette mission vise notamment à renforcer la protection de certaines installations stratégiques, en particulier des bases américaines présentes dans le pays.

L’expertise ukrainienne en matière de défense anti-drones s’est fortement développée depuis le début de la guerre contre la Russie. Kiev est en effet confronté presque quotidiennement à des attaques de drones russes de longue portée, notamment les modèles Shahed, conçus à l’origine par l’Iran. Moscou en produit désormais massivement sous l’appellation Gueran-2.

Ces mêmes drones ont récemment été utilisés par l’Iran dans le cadre de ses représailles contre les frappes israéliennes et américaines lancées depuis le 28 février. Plusieurs pays du Golfe ainsi qu’Israël ont été visés par ces attaques.

Dans ce contexte, l’expérience ukrainienne acquise face aux drones iraniens est désormais recherchée par plusieurs partenaires internationaux, qui cherchent à renforcer rapidement leurs capacités de défense face à cette menace technologique devenue omniprésente dans les conflits modernes.