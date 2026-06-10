Des fans de Kanye West glorifient Hitler et banalisent la Shoah lors d’un concert aux Pays-Bas

Une vidéo tournée à l’extérieur d’un concert de Kanye West aux Pays-Bas suscite l’indignation après avoir mis en lumière les réactions de certains de ses admirateurs face à des propos antisémites et pro-nazis associés au rappeur. Dans le cadre d’une expérience sociale réalisée par l’humoriste Daniel Spalding, des spectateurs ont été invités à réagir à plusieurs citations controversées de l’artiste. Selon les images diffusées, plusieurs jeunes fans se sont fait photographier devant des slogans faisant l’éloge de l’antisémitisme ou de l’homophobie, tandis que certains ont tenu des propos niant ou minimisant la Shoah, allant jusqu’à qualifier Adolf Hitler de "bon gars".

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L’affaire intervient alors que les polémiques entourant Kanye West se poursuivent depuis plusieurs années. Malgré plusieurs tentatives de réhabilitation de son image publique, notamment une pleine page publiée en janvier dans le Wall Street Journal dans laquelle il affirmait regretter certains de ses comportements et évoquait ses problèmes de santé mentale, de nombreuses organisations juives continuent de mettre en doute la sincérité de ses excuses. Elles soulignent que l’artiste a déjà présenté des regrets à plusieurs reprises avant de revenir ensuite à des déclarations controversées.

La controverse a également gagné le milieu scolaire américain. Lors d’une cérémonie de remise des diplômes dans un lycée de Caroline du Nord, un élève a cité une phrase de Kanye West tirée d’une interview de 2022, sans mentionner la suite du passage dans lequel le rappeur faisait l’éloge d’Hitler. Une autre élève qui tentait de rappeler le contexte complet de la citation a été interrompue par les responsables de l’établissement.

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Face à la multiplication des polémiques, plusieurs pays européens ont pris leurs distances avec l’artiste. Le Royaume-Uni lui a récemment interdit l’entrée sur son territoire, une décision qui s’inscrit dans le contexte des controverses liées à ses déclarations antisémites. Un projet de participation au festival londonien Wireless a également été abandonné, les organisateurs rappelant leur opposition à toute forme d’antisémitisme. Pour ses détracteurs, les réactions observées parmi certains de ses admirateurs témoignent de l’impact persistant de ses discours les plus controversés sur une partie de son public.