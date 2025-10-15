Des Israéliens revenus d'Espagne trouvent des slogans pro-palestiniens sur leurs valises

Des passagers d’un vol Blue Bird en provenance de Barcelone ont eu la surprise, à leur arrivée en Israël cette semaine, de découvrir l’inscription « Palestine libre » écrite sur leurs bagages. L’incident, que certains attribuent à des employés au sol de l’aéroport espagnol, suscite colère et inquiétude.

« Nous avons découvert ça en récupérant nos valises à Ben Gourion. C’était choquant, vraiment agaçant », a témoigné un passager auprès de la chaîne N12. Il évoque un climat déjà tendu à Barcelone avant l’embarquement.

Certains passagers ont exprimé des craintes plus graves : « Ils auraient pu glisser quelque chose dans nos affaires. Heureusement, ils se sont contentés d’écrire sur la valise. »

En réaction, la compagnie israélienne Blue Bird, qui assure des liaisons vers Israël même en temps de guerre, a condamné l’incident et affirmé avoir contacté immédiatement la société d’assistance au sol à Barcelone. « Nous prenons cet acte très au sérieux et avons exigé des garanties pour qu’il ne se reproduise pas. Nous présentons nos excuses aux passagers », a déclaré la compagnie.

Une enquête interne serait en cours en Espagne pour identifier les auteurs de ces inscriptions jugées politiquement motivées.