Des journalistes de BBC Persian dénoncent les pressions exercées sur leurs familles

Des journalistes iraniens en exil travaillant pour BBC Persian affirment être étroitement surveillés par les autorités iraniennes, tandis que leurs familles restées en Iran subissent interrogatoires, menaces et persécutions. Selon plusieurs témoignages recueillis par The Guardian, ces pressions visent à contraindre les reporters à cesser de couvrir les mouvements de contestation dans le pays.

Des proches de journalistes ont été menacés d’arrestation, de confiscation de biens ou de retrait de licences professionnelles si leurs enfants poursuivaient leur travail. Certains parents ont même été convoqués par les forces de sécurité, qui leur ont démontré une connaissance précise de la vie professionnelle de leurs proches à Londres, allant jusqu’à décrire leur poste exact dans la rédaction.

BBC Persian, dont l’audience est estimée à près de 30 millions de personnes par semaine, reste une cible privilégiée de Téhéran. Malgré leur présence au Royaume-Uni, les journalistes disent continuer à être considérés comme des « objectifs » par les services de sécurité iraniens. Plusieurs ont renforcé leur protection personnelle après avoir reçu des menaces crédibles d’enlèvement ou de mort.

Behrang Tajdin, correspondant économique de BBC Persian TV, a indiqué que sa mère avait été brièvement détenue et interrogée sur son travail. Il n’a eu aucun contact avec elle pendant trois semaines lors de la coupure quasi totale d’internet imposée par les autorités iraniennes en janvier, à la suite de manifestations antigouvernementales violemment réprimées.

D’autres journalistes expliquent que leurs familles ont vu leurs avoirs gelés ou leurs activités professionnelles entravées. Certains ont même quitté la BBC sous la pression financière exercée sur leurs proches. Tous décrivent une stratégie délibérée de harcèlement psychologique visant à les réduire au silence.

Des organisations de défense de la liberté de la presse alertent sur une intensification des menaces transnationales de l’Iran contre les médias en exil et appellent à une protection accrue des journalistes et de leurs familles.