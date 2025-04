Des législateurs américains exigent le rejet de la reconduction de Francesca Albanese à l'ONU

Un groupe de législateurs américains, mené par Brian Mast (R-FL), président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a demandé lundi au président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU (CDNU), Jürg Lauber, de bloquer la reconduction de Francesca Albanese à son poste de rapporteuse spéciale pour les "territoires palestiniens occupés". Dans leur lettre, cosignée par les représentants Young Kim, Michael Lawler, Keith Self, Maria Elvira Salazar, Cory Mills et Ryan Zinke, tous républicains, les élus affirment qu'Albanese a enfreint le code de conduite du CDNU par ses déclarations incendiaires concernant Israël, particulièrement après les attaques du Hamas du 7 octobre.

"[Albanese] s'est constamment alignée avec les terroristes du Hamas, a accusé Israël de génocide, a comparé le gouvernement israélien au 'Troisième Reich' et le Premier ministre Benjamin Netanyahu à Adolf Hitler", écrivent les législateurs. "Le Conseil a permis à l'antisémitisme et à l'anti-américanisme de prospérer en son sein, manifestant une apparente réticence à tenir responsables les plus flagrants violateurs des droits humains."

Les parlementaires dénoncent plusieurs cas où Albanese aurait violé le code de conduite exigeant impartialité et intégrité. Ils l'accusent de promouvoir des clichés antisémites, d'agir comme "apologiste du Hamas" et de saper la légitimité d'Israël. Ils critiquent également ses propos sur l'influence des "lobbies pro-israéliens" auprès des législateurs américains.

Sa réaction après l'attaque du 7 octobre, où plus de 1 200 personnes ont été tuées et 250 prises en otage, est particulièrement contestée. Albanese avait décrit ces événements comme devant être vus "en contexte" et comme une réponse à "l'agression israélienne". "En rejetant le renouvellement du mandat de Mme Albanese, le Conseil retrouverait une crédibilité, une intégrité et une responsabilité dont il a cruellement manqué ces dernières années", conclut la lettre.