"Des militaires de l'Otan, dont des Français, sont présents en Ukraine. Nous le savons", lance Poutine

Vladimir Poutine a assuré, au soir d'une victoire annoncée à l'élection présidentielle russe où il a recueilli plus de 87,97% des suffrages, que "de nombreux soldats de pays de l'Otan étaient déjà présents en Ukraine, dont des Français": "Les militaires de l'Otan sont présents" en Ukraine, "nous le savons".

"On entend parler français et anglais sur place, il n'y a rien de bon là-dedans. D'abord pour eux, parce qu'ils se font tuer, et en grand nombre", a assuré le président de la Fédération de Russie, réélu pour un cinquième mandat, le troisième successif.

Il a aussi fustigé les dirigeants des pays de l'Otan et leur discours vis-à-vis de la Russie : "Si quelqu'un veut couvrir les problèmes internes de son pays avec une rhétorique externe agressive, eh bien c'est une astuce bien connue et largement utilisée", a-t-il ainsi lancé, visant spécialement la France.

"J'aimerais que la France ne joue pas ce rôle qui ne fait qu'aggraver le conflit mais qu'elle fasse plutôt quelque chose pour trouver des solutions pacifiques. La France pourrait jouer ce rôle mais tout n'est pas encore perdu".

Emmanuel Macron avait en effet affirmé, à plusieurs reprises, qu'il "n'excluait" pas l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Interrogé par Reuters sur ces commentaires, Poutine s'est fait direct : "Il est clair pour tout le monde qu'un (conflit entre la Russie et l'Otan) marquerait l'ultime étape avant une Troisième Guerre mondiale. Je pense que pratiquement personne ne veut de cela".