Des militants pro-palestiniens dénoncent la répression égyptienne lors d'une marche avortée vers Gaza

Trois militants originaires du Costa Rica ont témoigné des violences subies de la part des autorités égyptiennes lors de leur tentative de participation à la "Marche mondiale pour Gaza", un événement qui devait rassembler 10 000 activistes du monde entier au Caire avant de se diriger vers la frontière palestinienne via Rafah.

Refoulements et arrestations arbitraires

Tatiana Gamboa, Eduardo Zamora et Eduardo Alexis Badilla s'étaient rendus au Caire il y a deux semaines. Dès leur arrivée, Zamora et Badilla ont été refoulés par les autorités égyptiennes malgré le paiement de leurs visas. "Après avoir atterri au Caire, nos affaires ont été fouillées. Quand ils ont trouvé une keffieh (foulard palestinien traditionnel noir et blanc), nous avons été dirigés vers une salle sans avertissement pour être immédiatement renvoyés en Allemagne", raconte Badilla. Gamboa, qui avait réussi à entrer en Égypte, explique que la marche a été "réprimée par la police sur ordre du gouvernement égyptien, qui a publié une déclaration qualifiant les participants de djihadistes et de militants armés du Hamas". Elle témoigne : "La marche n'a pas pu avoir lieu ; le gouvernement a bloqué toutes les routes et réprimé la manifestation. De nombreux militants ont été arrêtés, d'autres expulsés, et certains ont disparu et ont été battus."

Menaces et intimidation

Les services de sécurité nationale égyptiens ont confisqué leurs passeports et téléphones pendant plusieurs heures. "Ils nous ont menacés très sévèrement. Ils nous ont dit que nous ne pouvions pas parler contre le gouvernement, la Palestine, rien de politique, que ce soit personnellement ou sur les réseaux sociaux, sinon nous irions en prison et serions traités comme des terroristes", relate Gamboa. Les militants ont également été contraints de supprimer leurs publications sur les réseaux sociaux.