Des organisations chrétiennes pro-israéliennes poursuivent en justice la rapporteuse de l'ONU Francesca Albanese

Deux organisations chrétiennes américaines de soutien à Israël ont engagé une procédure judiciaire contre Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens. L'action, déposée lundi devant le tribunal fédéral du Colorado, représente une escalade sans précédent dans les tensions entourant les déclarations controversées de l'experte onusienne.

Le Centre national de plaidoyer juif (CNPA) pilote cette démarche au nom de "Chrétiens amis des communautés israéliennes" et "Chrétiens pour Israël USA". Ces groupes accusent Albanese de mener une "offensive calomnieuse et délibérée" à leur encontre, l'accusant de les avoir publiquement désignées comme complices d'atrocités majeures.

Les griefs portent sur des accusations portées par la rapporteuse, qui aurait qualifié les activités de ces organisations de participation à des "crimes de guerre", "crimes contre l'humanité" et "génocide". Les plaignants soulignent qu'Albanese a maintenu ses positions malgré les mises en garde du CNPA et du département américain de la Justice sur le caractère potentiellement diffamatoire de ses propos.

Le contentieux trouve ses racines dans plusieurs déclarations publiques d'Albanese. En juin dernier, elle a publié un rapport pointant du doigt des entreprises américaines collaborant avec Israël, les accusant de complicité dans ce qu'elle qualifie de génocide. Deux mois plus tôt, en avril, elle avait directement interpellé les associations chrétiennes par courrier, les accusant de "violations massives des droits humains", de crimes de guerre et de pratiques d'apartheid.

"Quand une personnalité aux positions antisémites notoires utilise une plateforme internationale pour ternir la réputation d'organisations chrétiennes solidaires d'Israël, elle doit assumer les conséquences de ses actes", a déclaré Rachel Sebbag, avocate représentant le CNPA.