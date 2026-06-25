Des organisations humanitaires israéliennes se mobilisent pour le Venezuela après le séisme

Plusieurs organisations humanitaires israéliennes préparent une intervention d'urgence au Venezuela après le puissant séisme qui a frappé le pays. En raison de la fermeture de l'aéroport de Caracas, des équipes sont actuellement déployées au Panama afin de rejoindre le Venezuela par voie terrestre en attendant la reprise du trafic aérien.

L'organisation Natan: Worldwide Disaster Relief envoie une première délégation composée de médecins et de spécialistes du soutien psychosocial. Leur mission consiste à évaluer les besoins sur le terrain avant le déploiement d'une opération humanitaire de plus grande ampleur.

De son côté, IsraAID dépêche une équipe d'experts en gestion des catastrophes chargée d'évaluer la situation et de fournir une première assistance psychologique, ainsi qu'un soutien dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. L'organisation prévoit de s'appuyer sur les partenaires locaux avec lesquels elle collabore depuis plusieurs années.

L'ONG SmartAID intervient quant à elle par l'intermédiaire de ses partenaires présents au Venezuela. Elle procède actuellement à une évaluation des besoins tout en préparant l'acheminement de matériel humanitaire.

Le American Jewish Joint Distribution Committee travaille en coordination avec la communauté juive vénézuélienne pour distribuer nourriture, eau, médicaments et abris d'urgence. L'organisation prévoit également d'envoyer son équipe d'intervention dès la réouverture de l'aéroport de Caracas afin d'élargir son assistance à l'ensemble de la population touchée.

Selon Lihi Lavian Yaffe, directrice de l'aide humanitaire de SID Israel, la rapidité de cette mobilisation repose sur des années de préparation et de coopération avec des partenaires locaux. Elle souligne que, malgré l'absence de relations diplomatiques entre Israël et le Venezuela, les organisations israéliennes peuvent s'appuyer sur les réseaux professionnels et les équipes présentes sur place pour intervenir dès les premières heures suivant la catastrophe. Selon elle, le séisme illustre l'importance des partenariats de long terme pour acheminer rapidement une aide vitale aux populations sinistrées.