Des pro-palestiniens quittent la flottille pour Gaza à cause de la présence d'activistes LGBT

Une crise interne secoue la flottille humanitaire à destination de Gaza. Plusieurs militants pro-palestiniens ont quitté l'expédition après avoir découvert la présence d'activistes LGBT à bord des navires.

La militante écologiste suédoise Greta Thunberg, âgée de 22 ans, a également été écartée de son rôle dirigeant en raison de désaccords entre les organisateurs, bien qu'elle reste à bord comme volontaire participante.

Cette flottille, composée d'une vingtaine d'embarcations arborant des drapeaux palestiniens, avait quitté Barcelone début septembre avec environ 350 militants pro-palestiniens. Deux semaines plus tard, le convoi s'était arrêté plusieurs jours en Tunisie pour embarquer des activistes supplémentaires et des provisions humanitaires avant de reprendre sa navigation.

Le coordinateur tunisien de la flottille, Khaled Boujemaa, aurait déserté après avoir appris la présence d'activistes LGBT à bord. Dans deux vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, il s'est plaint de l'intégration de membres de la communauté LGBT tunisienne à l'expédition - des militants qui avaient rejoint la flottille lors de son escale au port de Bizerte, dans le nord du pays.

Une autre figure proéminente du mouvement, Mariam Moftah, s'est également exprimée sur les réseaux sociaux contre les militants LGBT qui, selon elle, instrumentalisent la cause pro-palestinienne, "sacrée pour nous en tant que musulmans". Elle a par conséquent démissionné de ses fonctions dirigeantes.

Cette fracture révèle les tensions idéologiques au sein du mouvement de solidarité avec Gaza, où convergent des sensibilités politiques et religieuses parfois incompatibles sur les questions sociétales.