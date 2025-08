Des scientifiques iraniens en visite secrète en Russie en 2024 (média)

Articles recommandés -

Selon le Financial Times, des scientifiques nucléaires iraniens ont effectué une visite en Russie le 4 août 2024 pour découvrir des installations développant des technologies à double usage, applicables à des fins civiles mais également à la recherche sur les armes nucléaires. Ali Kalvand, physicien nucléaire, accompagné de quatre collègues, se présentant comme employés d’une société de conseil de Téhéran, est entré à Moscou avec des passeports diplomatiques émis peu auparavant. Selon des documents officiels et des correspondances examinés par le journal, ils ont visité un institut scientifique russe spécialisé dans ces technologies.

Parmi les délégués figuraient Soroush Mohtashami, expert en générateurs de neutrons, essentiels pour déclencher une explosion nucléaire, Javad Ghasemi, ancien dirigeant d’une entreprise iranienne sous sanctions américaines pour ses liens avec le programme nucléaire, et Rouhollah Azimirad, scientifique éminent de l’Organisation iranienne pour l’innovation et la recherche défensive (SPND). Une lettre de Kalvand à un scientifique russe évoquait des discussions sur le développement de dispositifs électroniques et une coopération scientifique élargie. En mai 2024, Kalvand a requis trois isotopes radioactifs (tritium, strontium-90, nickel-63) auprès d’un fournisseur russe, sans preuve de livraison. Cette visite, antérieure aux frappes israéliennes de juin 2025 contre les sites nucléaires iraniens, révèle les ambitions nucléaires persistantes de Téhéran, malgré ses démentis.