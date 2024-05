Des sénateurs américains s’inquiètent devant la CPI de l'émission éventuelle de mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens

Un groupe bipartisan de sénateurs américains a tenu une réunion virtuelle mercredi avec des hauts fonctionnaires de la Cour pénale internationale (CPI) pour exprimer leur inquiétude quant à l'émission éventuelle de mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens a rapporté Axios jeudi, citant trois sources qui ont participé à la réunion. L’identité des sénateurs et des représentants de la CPI n’a pas été révélée, les sources affirmant qu’il s’agissait d’une réunion confidentielle. L’une des sources a déclaré que c'était l'occasion pour les sénateurs d'exprimer leurs préoccupations sur la façon dont l'enquête de la CPI concernant la guerre à Gaza est menée.

AP Photo/J. Scott Applewhite

Au cours des deux dernières semaines, les responsables israéliens se sont montrés de plus en plus préoccupés par le fait que la CPI s'apprête à délivrer des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre Benjamin Netanyahou, du ministre de la défense Yoav Gallant et du chef d'état-major de l’armée israélienne Herzi Halevi.

Israël a fait savoir aux États-Unis qu'il disposait d'informations suggérant que des responsables de l'Autorité palestinienne (AP) faisaient pression sur le procureur de la CPI pour qu'il délivre des mandats d'arrêt contre dirigeants israéliens, selon Axios. Avant cela, Axios rapportait mercredi que le gouvernement israélien avait averti l'administration Biden que si la CPI émettait des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens, il prendrait des mesures de rétorsion contre l'AP qui pourraient conduire à son effondrement.

Kobi Gideon (GPO)

Des sénateurs américains et des membres du Congrès s’efforceraient d'empêcher l'émission de mandats d'arrêt contre des Israéliens, selon Axios, et prévoiraient de prendre des mesures contre la CPI si cela arrivait. Dimanche, lors d’une conversation téléphonique, Netanyahou a demandé à Biden de l'aider sur la question des mandats d’arrêt potentiels.