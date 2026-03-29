Détroit d’Ormuz : des discussions pour relancer le trafic maritime

Des discussions diplomatiques réunissant plusieurs puissances régionales au Pakistan ont placé au cœur des échanges la question stratégique de la réouverture du détroit d’Ormuz, essentiel au commerce énergétique mondial. Selon plusieurs sources proches du dossier citées par Reuters, ces pourparlers, impliquant notamment la Turquie, l’Égypte et l’Arabie saoudite, s’inscrivent dans des efforts plus larges visant à désamorcer les tensions liées au conflit avec l’Iran et à rétablir la fluidité du trafic maritime.

Le détroit d’Ormuz, par lequel transitaient auparavant près de 20 % des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié, est actuellement paralysé, l’Iran ayant interrompu la circulation maritime en réaction aux frappes aériennes menées par les États-Unis et Israël depuis plusieurs semaines. Cette situation pèse lourdement sur les marchés énergétiques et sur la sécurité des approvisionnements internationaux.

Au cours des discussions, plusieurs propositions auraient été transmises à Washington, portant notamment sur des mécanismes destinés à sécuriser le passage des navires et à encadrer la reprise du trafic. Parmi les pistes évoquées figure la mise en place d’un système de gestion inspiré du canal de Suez, incluant des frais de passage.

Par ailleurs, des sources indiquent que la Turquie, l’Égypte et l’Arabie saoudite envisagent la création d’un consortium régional chargé de superviser les flux pétroliers dans le détroit. Le Pakistan aurait été approché pour rejoindre cette initiative, bien qu’Islamabad n’ait, à ce stade, pas officiellement accepté d’y participer.

Ces discussions auraient également fait l’objet de contacts indirects avec les États-Unis et l’Iran, soulignant la dimension internationale de l’enjeu. Dans ce contexte, Ankara met en avant la nécessité d’un cessez-le-feu, estimant que la sécurisation du passage maritime pourrait constituer une première mesure de confiance entre les parties.

Malgré ces avancées, aucune annonce officielle n’a encore été faite, les différentes capitales concernées restant prudentes dans leurs déclarations.