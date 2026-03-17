Détroit d’Ormuz : Donald Trump fustige les alliés de l’OTAN

Le président américain, Donald Trump, a vivement critiqué plusieurs alliés de l’OTAN pour leur refus de participer à l’opération militaire contre l’Iran, tout en affirmant que les États-Unis pouvaient agir seuls.

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, Donald Trump indique que « la plupart » des alliés de l’Alliance atlantique ont décliné la demande américaine visant à sécuriser le passage des navires dans le détroit d’Ormuz, perturbé par les actions iraniennes. Une position qu’il dit ne pas trouver surprenante.

« J’ai toujours considéré l’OTAN comme une voie à sens unique : nous les protégeons, mais ils ne font rien pour nous, surtout en période de besoin », écrit-il, dénonçant l’absence de soutien concret malgré, selon lui, un accord général sur la nécessité d’empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire.

Le président américain met en avant ce qu’il qualifie de succès militaire majeur contre Téhéran. « Nous avons décimé l’armée iranienne : leur marine, leur aviation, leurs systèmes de défense et même leurs dirigeants ont été neutralisés », affirme-t-il, estimant que l’Iran ne représente désormais plus une menace significative.

Fort de ces résultats, Donald Trump soutient que l’assistance des alliés n’est plus nécessaire. « Nous n’avons plus besoin de l’aide des pays de l’OTAN — en réalité, nous n’en avons jamais eu besoin », insiste-t-il, élargissant cette critique à d’autres partenaires comme le Japon, l’Australie ou la Corée du Sud.

« En tant que président des États-Unis, le pays le plus puissant du monde, je dis clairement : nous n’avons besoin de l’aide de personne », conclut-il.

Ces déclarations illustrent les tensions croissantes entre Washington et certains de ses alliés, sur fond de divergences quant à la gestion du conflit avec l’Iran et à l’engagement militaire international.