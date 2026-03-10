Détroit d’Ormuz : l’ONU alerte sur les risques pour l’économie mondiale et les pays en développement

L’Organisation des Nations unies s’inquiète des conséquences économiques des perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, une artère essentielle pour le commerce mondial de l’énergie. Dans un rapport publié mardi, Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) met en garde contre les effets de cette situation sur les marchés internationaux et, en particulier, sur les pays en développement.

Selon l’agence onusienne, les tensions actuelles dans la région du Golfe perturbent fortement les flux maritimes dans ce corridor stratégique par lequel transitent environ un quart du pétrole mondial et près d’un cinquième du gaz naturel liquéfié. Depuis les frappes israélo-américaines menées le 28 février contre l’Iran, les Gardiens de la Révolution ont bloqué une partie du trafic maritime dans cette zone clé, provoquant des inquiétudes croissantes pour l’approvisionnement énergétique mondial.

La Cnuced souligne que cette situation alimente déjà des tensions sur les marchés. Le prix du pétrole a augmenté sur les marchés internationaux, tandis que les coûts du transport maritime connaissent une forte progression. L’agence observe notamment une hausse marquée des taux de fret pour les pétroliers ainsi qu’une augmentation des primes d’assurance liées aux risques de guerre.

Par ailleurs, les coûts du carburant maritime progressent également, ce qui renchérit le transport de marchandises et pourrait accentuer les pressions inflationnistes à l’échelle mondiale.

Pour la Cnuced, ces perturbations représentent une menace particulière pour les économies les plus vulnérables. Les pays en développement, fortement dépendants des importations d’énergie et d’engrais, pourraient être parmi les premiers touchés par la hausse des prix et les perturbations des chaînes d’approvisionnement internationales.