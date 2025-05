"Détruire le Hamas pour un Gaza libre" : Rubio détaille la position des États-Unis sur Israël et l’Iran

Dans une interview diffusée sur Face The Nation ce dimanche, le secrétaire d’État américain Marco Rubio, s’exprimant depuis Rome, a abordé les crises mondiales avec Margaret Brennan, dont Israël et l’Iran. Ses déclarations révèlent une politique américaine résolue, mêlant soutien militaire et efforts diplomatiques dans un Moyen-Orient sous tension.

Sur Israël, Rubio a martelé que les États-Unis soutiennent pleinement « la destruction du Hamas » pour offrir à Gaza un avenir « libre et prospère ». Évoquant les atrocités du 7 octobre, il a justifié l’offensive israélienne tout en plaidant pour un cessez-le-feu conditionnel à la reddition du Hamas et à la libération des otages, y compris les dépouilles. Rubio a révélé des progrès dans les négociations menées par l’ambassadeur Witkoff, malgré un revers récent dû à un bombardement israélien, selon le Premier ministre qatari. Il a réfuté l’idée que Netanyahou prolonge le conflit, insistant sur la nécessité d’éradiquer toute « braise » du Hamas pour éviter un regain de violence. Concernant l’Iran, Rubio a qualifié le pays d’« État au seuil nucléaire », dénonçant la capacité d’enrichissement comme une menace imminente. Il a réaffirmé l’objectif américain : empêcher Téhéran d’acquérir une arme nucléaire, de préférence par la diplomatie. Relatant la vision de Trump d’un Iran « riche et pacifique », Rubio a néanmoins averti que les États-Unis useraient de tous les moyens nécessaires pour protéger Israël et leurs alliés. Ces pourparlers, conduits en coulisses, visent à neutraliser la menace iranienne tout en évitant un conflit ouvert.

Rubio incarne une diplomatie musclée mais pragmatique, soutenant sans faille Israël tout en explorant des voies pacifiques pour désamorcer les tensions avec l’Iran, dans un contexte régional volatile.