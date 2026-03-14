Deux footballeuses iraniennes renoncent à leur demande d’asile en Australie

Deux joueuses de l’équipe nationale féminine de football d’Iran ont retiré leur demande d’asile en Australie, ont rapporté samedi des médias d’État iraniens. Un membre de l’encadrement technique de la sélection a également renoncé à sa demande, alors que la délégation iranienne se trouvait dans le pays pour disputer la Coupe d’Asie féminine.

Au total, sept membres de la délégation — six joueuses et un membre du personnel— avaient initialement sollicité l’asile après avoir été qualifiés de « traîtresses en temps de guerre » en Iran. La polémique avait éclaté après qu’elles ont refusé de chanter l’hymne national avant un match, dans le contexte du conflit opposant la République islamique aux États-Unis et à leur allié israélien.

Selon la télévision d’État Irib, « deux joueuses et un membre du staff technique » ont désormais renoncé à leur demande d’asile et se trouvent actuellement en route vers la Malaisie. La chaîne a diffusé une image montrant les trois femmes, portant le hijab, prêtes à embarquer dans un avion. Le reste de l’équipe nationale se trouverait toujours à Kuala Lumpur, dans l’attente de son retour en Iran.

D’après les autorités australiennes, l’une des joueuses avait déjà retiré sa demande plus tôt dans la semaine et rejoint ses coéquipières qui rentraient en Iran via la Malaisie. Cette même joueuse aurait ensuite contacté l’ambassade d’Iran en Australie et révélé la localisation des autres membres de la délégation qui avaient demandé l’asile. Ces dernières auraient alors été contraintes de changer de lieu sécurisé.