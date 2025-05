"Deux peuples, une terre" : Le plaidoyer de Macron pour la paix au Moyen-Orient

Dans un discours, le président Emmanuel Macron a adressé un message vidéo aux participants du troisième Sommet des Peuples pour la Paix organisé à Jérusalem par la coalition "It's Time" et l'Alliance pour la Paix au Moyen-Orient.

"Shalom, Marhaba", a commencé le président français, s'adressant aux "milliers de personnes venues d'horizons divers, unies par une même exigence morale : la paix et la coexistence". Un signal d'espoir que Macron a salué "dans une période marquée par la douleur, la peur et l'incompréhension" depuis les attaques du 7 octobre 2023 et la "tragédie qui frappe les Palestiniens à Gaza".

"Face à la violence qui divise, vous avez su vous unir"

Le président a rendu hommage au courage des militants pacifistes, israéliens et palestiniens, qui œuvrent ensemble malgré les drames. "Face à une violence qui est si prompte à diviser, vous avez su vous unir au sein du camp de la paix. Face à la peur, vous avez répondu par le courage", a-t-il souligné, réaffirmant que "la France, sans dévier, se tiendra toujours aux côtés des bâtisseurs de paix". Macron a également évoqué avec émotion les militants pacifistes tués le 7 octobre, citant nommément Vivian Silver, Oded Lifshitz et Bila Eyakovi-Inon, "dont la vie a été cruellement arrachée ce jour-là". Il a exprimé sa solidarité avec les otages encore détenus par le Hamas et leurs familles "qui vivent dans la pire incertitude".

Une pensée pour Gaza

Le chef de l'État a partagé son expérience récente auprès des blessés de Gaza accueillis dans les hôpitaux d'Al-Arish en Égypte. "Je pense à celles et ceux et à toutes les familles de Gaza sous les bombes qui ont perdu tant des leurs", a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "À ces millions de personnes, à tous ces enfants qui n'ont rien à voir avec le Hamas et qui demandent juste le droit de vivre en paix et en sécurité sur leur sol, je veux redire l'engagement de la France. Nous ne les oublions pas."

Une conférence internationale en juin

Macron a conclu son message en annonçant que la France coprésiderait en juin, aux côtés de l'Arabie Saoudite, "une conférence internationale pour la mise en œuvre de la solution des deux États". Pour le président français, c'est "la seule possibilité pour une paix et une sécurité pour tous", avec comme préalables "la libération des otages, la démilitarisation du Hamas, une Autorité palestinienne réformée", mais aussi "une société civile qui sera au cœur de cette conférence et qui est clé pour avoir une paix solide et durable".

"Je compte beaucoup sur vous et vous pouvez compter sur la France", a conclu le président, soulignant l'importance de l'engagement citoyen dans la construction d'une paix durable au Moyen-Orient. Cette intervention s'inscrit dans la continuité de l'engagement diplomatique français pour une résolution du conflit israélo-palestinien, à l'heure où les tensions régionales atteignent un niveau critique.