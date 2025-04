"Discussions positives" : optimisme aux États-Unis et en Iran après les pourparlers

Le Wall Street Journal a rapporté dimanche, citant des sources proches du dossier, que lors des discussions indirectes avec les États-Unis, l'Iran a demandé un allègement des sanctions américaines en échange de restrictions sur son programme nucléaire. Selon le rapport, ces discussions ont ouvert la voie à des négociations "plus sérieuses" qui se tiendront la semaine prochaine.

D'après les réactions publiées après ces rencontres, les deux parties semblent satisfaites et optimistes suite à ces pourparlers indirects – qui se sont déroulés au plus haut niveau depuis des années. Un responsable officiel de la Maison Blanche a déclaré que "les discussions avec l'Iran ont été très positives et constructives".

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaïl Baghaei, a noté : "Les négociations d'hier étaient un test du niveau de sérieux et des intentions de l'autre partie". Il a ajouté qu'"il est possible que les discussions de la semaine prochaine se tiennent dans un autre lieu", après qu'il ait été rapporté plus tôt qu'elles seraient transférées en Europe pour des raisons logistiques.

Le haut responsable iranien a souligné : "Je crois que nous sommes très proches d'établir une base de négociation, et si nous pouvons atteindre cette base la semaine prochaine, nous aurons fait un grand pas en avant et pourrons entamer de véritables discussions sur cette base. Dans tous les cas, Oman restera le médiateur dans ces pourparlers indirects".

Ces développements interviennent dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Téhéran, mais semblent indiquer une volonté mutuelle de renouer le dialogue après des années de relations glaciales, particulièrement depuis que les États-Unis se sont retirés de l'accord nucléaire en 2018 sous l'administration de Donald Trump.