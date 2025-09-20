Dix pays prêts à reconnaître l’État palestinien lors de l’Assemblée générale de l’ONU

La France, le Royaume-Uni, le Canada et d’autres nations officialiseront lundi leur reconnaissance d’un État palestinien lors d’un sommet à New York.

Les résultats sont affichés lors d'une réunion de l'Assemblée générale pour voter sur la solution à deux États à la question palestinienne au siège des Nations unies (ONU) le 12 septembre 2025 à New York. ANGELA WEISS / AFP

Lundi, dix pays, dont la France, le Royaume-Uni, le Canada, la Belgique et le Portugal, reconnaîtront officiellement l’État palestinien en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Le sommet, coprésidé par la France et l’Arabie saoudite, marquera une étape symbolique dans la relance de la solution à deux États, avec un Israël et une Palestine vivant côte à côte dans la paix et la sécurité.

La semaine dernière, l’Assemblée générale avait déjà adopté à une écrasante majorité une résolution soutenant la création d’un futur État palestinien, tout en excluant explicitement le Hamas de toute gouvernance.

Outre la France et les pays cités, Andorre, l’Australie, le Luxembourg, Malte et Saint-Marin participeront à cette reconnaissance collective. Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne, ne sera pas présent, mais son camp espère que ce geste renforcera la légitimité internationale d’un État palestinien et relancera les efforts diplomatiques pour la paix au Proche-Orient.

