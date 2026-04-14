Dix-sept pays appellent Israël et le Liban à "saisir l’opportunité" des pourparlers de paix

Un appel international appuyé a été lancé en faveur d’un rapprochement entre Israël et le Liban. Dix-sept pays, parmi lesquels la France et le Royaume-Uni, ont exhorté mardi les deux parties à « saisir l’opportunité » des pourparlers de paix directs prévus à Washington sous médiation américaine.

Dans un communiqué commun, ces États ont salué une initiative jugée rare dans l’histoire récente des relations entre les deux pays. « Nous saluons l’initiative du président (libanais Joseph) Aoun d’ouvrir des négociations directes avec Israël et le fait qu’Israël ait accepté d’entamer ces négociations sous la médiation des États-Unis. Nous appelons les deux parties à saisir cette opportunité », ont-ils déclaré.

Cet appel intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, marqué par des affrontements récurrents et une instabilité persistante à la frontière israélo-libanaise. Les discussions prévues à Washington pourraient ainsi constituer une étape décisive vers une désescalade, voire l’amorce d’un processus diplomatique plus structuré.

L’implication des États-Unis en tant que médiateur souligne l’importance stratégique de ces négociations, alors que les partenaires occidentaux cherchent à contenir les risques d’embrasement régional. Pour les signataires, il s’agit d’une fenêtre diplomatique qu’il convient de ne pas laisser se refermer.

Si les obstacles restent nombreux, notamment en raison des divisions internes au Liban et des enjeux sécuritaires pour Israël, cet appel collectif traduit une volonté internationale claire : encourager un dialogue direct, inédit depuis des décennies, et tenter de faire émerger les bases d’une paix durable.