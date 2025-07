Dix-sept pays arabes exigent le désarmement du Hamas à l’ONU

Articles recommandés -

Lors d’une conférence à l’ONU co-présidée par la France et l’Arabie saoudite, 17 pays, dont l’Arabie saoudite, le Qatar et l’Égypte, ont appelé le Hamas à remettre ses armes à l’Autorité palestinienne pour relancer la solution à deux États. La « déclaration de New York », soutenue par le Brésil, le Canada, la Turquie, la Jordanie, le Royaume-Uni, l’UE et la Ligue arabe, condamne l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et exige la fin de son contrôle sur Gaza.

Le texte réclame un cessez-le-feu, une aide humanitaire sans entrave à Gaza, et rejette l’utilisation de la faim comme arme de guerre. Il soutient une mission internationale temporaire pour stabiliser Gaza, protéger les civils et transférer les responsabilités sécuritaires à l’Autorité palestinienne. Le ministre français Jean-Noël Barrot a qualifié cette déclaration d’« historique », soulignant la condamnation unanime du Hamas et l’aspiration à normaliser les relations avec Israël.

Le ministre saoudien Fayçal ben Farhane a appelé les autres États à soutenir ce document d’ici septembre. Ces engagements font écho aux promesses de Mahmoud Abbas pour encourager la reconnaissance de l’État palestinien.