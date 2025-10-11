Doha construira une installation aérienne sur une base américaine dans l’Idaho

Les États-Unis et le Qatar ont signé vendredi un accord prévoyant la construction d’une installation de l’armée de l’air qatarie sur la base américaine de Mountain Home, dans l’État de l’Idaho. Le site accueillera des chasseurs F-15 qataris et servira de centre d’entraînement pour leurs pilotes.

L’accord, signé au Pentagone entre le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth et son homologue qatari, illustre le rapprochement croissant entre Washington et Doha. Il intervient moins de deux semaines après le décret du président Donald Trump engageant les États-Unis à défendre le Qatar en cas d’attaque — un geste symbolique après le tir de missiles israéliens sur Doha début septembre, visant des dirigeants du Hamas.

https://x.com/i/web/status/1976654422450098234 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

« Ce projet renforce notre coopération, notre inter-opérabilité et notre puissance de frappe », a déclaré Hegseth, saluant aussi « le rôle essentiel du Qatar » dans la médiation ayant conduit au cessez-le-feu et à la libération d’otages à Gaza cette semaine, aux côtés des États-Unis et de l’Égypte.

Commandés en 2017 pour un montant de 12 milliards de dollars, les 36 F-15 qataris pourront ainsi s’entraîner dans un espace aérien plus vaste que celui du petit émirat du Golfe. Face aux critiques, Hegseth a précisé sur X que « le Qatar ne disposera pas de sa propre base aux États-Unis », mais utilisera des installations américaines « sous contrôle total de Washington ».