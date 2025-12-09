Donald Trump accuse l’Europe de "prendre une mauvaise direction" sur l’immigration

Le président américain Donald Trump a lancé lundi un avertissement appuyé aux pays européens, estimant que le continent «prend certaines mauvaises directions». Interrogé à la Maison-Blanche, il a déclaré que l’Europe devait «faire très attention», jugeant que les évolutions actuelles seraient «très mauvaises pour les populations» et qu’il ne souhaitait pas voir l’Europe «changer autant».

Ces commentaires interviennent quelques jours après la publication par Washington d’une nouvelle Stratégie de sécurité nationale, un document dans lequel l’administration Trump adopte un ton résolument nationaliste et critique sévèrement les politiques européennes, en particulier sur l’immigration. Le rapport prévient que si les tendances actuelles se poursuivent, l’Europe pourrait être «méconnaissable dans vingt ans ou moins», évoquant un risque «d’effacement civilisationnel».

Le texte fustige une série de décisions attribuées aux gouvernements européens, accusés de «miner la souveraineté» et de favoriser des «migrations de masse» générant, selon Washington, tensions sociales et transformation profonde du continent. Il déplore également une prétendue «censure» de la liberté d’expression, une «répression de l’opposition politique», ainsi qu’un «effondrement des taux de natalité» et une «perte des identités nationales».

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier, les relations transatlantiques se sont tendues sur de nombreux dossiers. Les capitales européennes s’inquiètent notamment du rapprochement opéré entre Washington et Moscou, ainsi que du soutien explicite apporté par l’administration américaine à des formations conservatrices ou d’extrême droite au sein de l’Union européenne.

Cette nouvelle salve verbale risque d’alimenter davantage les frictions entre les deux rives de l’Atlantique, alors que l’Europe tente d’affirmer son autonomie stratégique et que Washington réoriente ses priorités autour d’une vision de sécurité nationale centrée sur la souveraineté, l’identité et la maîtrise des frontières.