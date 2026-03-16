Donald Trump affirme qu’Israël coopère avec les États-Unis pour sécuriser le détroit d’Ormuz

Le président des États-Unis Donald Trump a déclaré qu’Israël travaille aux côtés de Washington pour garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d’Ormuz, une voie maritime stratégique actuellement menacée par les actions de l’Iran. S’exprimant devant des journalistes à bord d’Air Force One, Donald Trump a indiqué que les États-Unis discutent avec environ sept pays afin de mettre en place une coalition chargée de protéger ce corridor essentiel pour le transport mondial de pétrole et de gaz.

Le président américain a appelé les États bénéficiant de cette route maritime à participer activement à sa sécurisation. Selon lui, ces pays ont tout intérêt à assurer eux-mêmes la protection du détroit. Donald Trump a notamment souligné que la Chine dépend fortement de cette voie maritime pour ses approvisionnements énergétiques, affirmant que près de 90 % de son pétrole y transite, tandis que les États-Unis en tirent une part minime grâce à leurs propres ressources.

Le dirigeant américain s’est toutefois refusé à dire si Pékin rejoindra la coalition en préparation, se contentant d’affirmer qu’il serait souhaitable que d’autres pays participent à la surveillance de la zone aux côtés des États-Unis. Par ailleurs, Donald Trump a indiqué que Washington maintient des contacts avec Téhéran, tout en se montrant sceptique quant à la volonté des autorités iraniennes d’engager de véritables négociations pour mettre fin au conflit en cours. Selon lui, l’Iran ne semble pas, à ce stade, prêt à discuter sérieusement.