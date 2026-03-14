Donald Trump affirme que l’Iran est "complètement vaincu" après un raid majeur sur l’île pétrolière de Kharg

Deux semaines après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump a affirmé que l’Iran était désormais « complètement vaincu », tout en revendiquant l’un des raids aériens « les plus puissants de l’histoire de la région » contre l’île stratégique de Kharg. Dans le même temps, Téhéran a menacé de « réduire en cendres » les installations pétrolières liées aux États-Unis si ses infrastructures énergétiques venaient à être visées.

Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a salué les « excellents résultats » de l’armée américaine face à l’Iran, affirmant que Téhéran souhaitait désormais conclure un accord. « L’Iran est totalement vaincu et veut un accord — mais pas un accord que j’accepterais », a-t-il écrit. Le président américain a également annoncé que les États-Unis avaient mené un bombardement massif sur l’île de Kharg, principal terminal pétrolier iranien situé dans le nord du Golfe, à une trentaine de kilomètres des côtes iraniennes.

Selon lui, les frappes ont « totalement anéanti » toutes les cibles militaires sur l’île. Donald Trump a également prévenu que les États-Unis pourraient frapper les infrastructures pétrolières iraniennes si Téhéran tentait d’entraver la navigation dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite près d’un cinquième du pétrole mondial.

En réaction, un porte-parole du quartier général central de Khatam al-Anbiya, affilié aux Gardiens de la Révolution, a averti que toute attaque contre les installations énergétiques iraniennes entraînerait une riposte immédiate. « Toutes les infrastructures pétrolières et énergétiques liées aux États-Unis dans la région seront détruites et réduites en cendres », ont rapporté les médias iraniens.

Le conflit, déclenché le 28 février par l’offensive israélo-américaine contre l’Iran, continue par ailleurs de s’étendre dans la région. Au Qatar, deux missiles iraniens ont été interceptés au-dessus de Doha, tandis que Washington a ordonné l’évacuation du personnel non essentiel de son ambassade à Oman.

En Irak, l’ambassade américaine à Bagdad a également été visée par une attaque de drone revendiquée par une milice pro-iranienne. Parallèlement, les tensions restent élevées au Liban, où une frappe israélienne dans le sud du pays a tué au moins douze membres du personnel d’un centre de santé, selon les autorités locales.

Malgré l’intensification des combats, aucune perspective de désescalade ne se dessine pour l’instant.