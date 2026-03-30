Donald Trump aimerait "s'emparer du pétrole iranien" et n’exclut pas une opération sur l’île de Kharg

Le président américain Donald Trump a affirmé vouloir "prendre le pétrole en Iran" et a laissé entendre que les États-Unis pourraient s’emparer de l’île de Kharg, principal terminal d’exportation pétrolière du pays. Dans un entretien accordé au Financial Times, il a comparé cette approche à la stratégie menée au Venezuela, estimant que le contrôle des ressources énergétiques pouvait constituer un levier décisif dans le conflit en cours.

Située dans le Golfe, l’île de Kharg est un point névralgique de l’économie iranienne, assurant environ 90 % des exportations de brut du pays. Donald Trump n’a pas confirmé une opération imminente, mais a insisté sur la multiplicité des options militaires à disposition de Washington, reconnaissant toutefois qu’une telle intervention impliquerait une présence prolongée sur le terrain.

Malgré ces déclarations offensives, le président américain a également évoqué des avancées dans les opérations militaires et les négociations en cours avec Téhéran. Il a affirmé que des milliers de cibles avaient déjà été frappées et que la campagne se poursuivait, tout en estimant qu’un accord pour mettre fin au conflit pourrait être conclu rapidement.

Ces propos illustrent une stratégie oscillant entre pression militaire maximale et ouverture diplomatique, dans un contexte de fortes tensions autour du détroit d’Ormuz et de l’approvisionnement énergétique mondial. La perspective d’une prise de contrôle de Kharg, bien que spéculative, alimente les inquiétudes quant à une possible escalade majeure dans la région.