Donald Trump annonce la fin des bombardements contre les Houthis au Yémen

Le président américain Donald Trump a déclaré ce mardi, depuis le Bureau ovale, la fin immédiate des bombardements contre les Houthis au Yémen, affirmant que les rebelles soutenus par l’Iran ont « capitulé » et exprimé leur volonté de cesser les combats. « Ils nous ont dit qu’ils ne veulent plus se battre, et nous respecterons cela en arrêtant les bombardements », a-t-il annoncé aux journalistes, précisant que les Houthis ont promis de ne plus attaquer les navires en mer Rouge.

AP Photo/Osamah Abdulrahman

« Ils ont coulé beaucoup de navires naviguant paisiblement, mais je pense que c’est très positif », a ajouté Trump, soulignant que l’objectif des frappes américaines, lancées dans le cadre de l’opération « Rough Rider » depuis mars, était d’arrêter ces attaques maritimes. Il n’a toutefois pas mentionné si les Houthis s’étaient engagés à cesser leurs attaques contre Israël ou des cibles présumées liées à l’État juif. Cette décision intervient après une campagne intensive de frappes américaines, coûtant près d’un milliard de dollars, qui a causé des pertes significatives, dont plus de 70 morts dans un raid sur le port de Ras Isa en avril.