Donald Trump annonce la libération d’Elizabeth Tsurkov, chercheuse israélienne enlevée en Irak

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a annoncé ce mardi soir la libération d’Elizabeth Tsurkov, une chercheuse israélienne kidnappée en Irak il y a près de deux ans et demi par la milice pro-iranienne Kataeb Hezbollah.

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, Trump a déclaré : « Je suis heureux d’annoncer qu’Elizabeth, étudiante à Princeton dont la sœur est citoyenne américaine, vient d’être libérée. Elle se trouve désormais en sécurité à l’ambassade américaine à Bagdad, après avoir été torturée durant de longs mois en captivité. »

Elizabeth Tsurkov avait disparu en mars 2023 alors qu’elle menait des recherches sur le terrain dans le cadre de ses travaux académiques. Son enlèvement avait suscité une vive émotion en Israël et aux États-Unis, ainsi qu’une intense mobilisation diplomatique.

À l’issue de son annonce, Donald Trump a lancé un appel direct au Hamas, qui détient encore plusieurs otages à Gaza : « Je me battrai toujours pour la justice et je n’abandonnerai jamais. Hamas, libérez les otages, maintenant ! » a-t-il écrit, dans un message ferme adressé au mouvement terroriste islamiste. La libération de Tsurkov constitue un soulagement pour sa famille et marque un succès diplomatique pour Washington, dans un contexte de tensions régionales exacerbées par la guerre à Gaza et l’escalade entre Israël et les groupes armés terroristes soutenus par l’Iran.