Donald Trump annonce la signature de la "première phase" du plan de paix entre Israël et le Hamas

Le président américain Donald Trump a annoncé ce soir qu’Israël et le Hamas avaient officiellement approuvé la « première phase » de son plan visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza.

https://x.com/i/web/status/1976061608133599422 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

« Cela signifie que tous les otages seront très bientôt libérés et qu’Israël retirera ses troupes jusqu’à une ligne convenue, première étape vers une paix forte, durable et éternelle », a déclaré Trump sur son réseau Truth Social.

Le président américain a assuré que « toutes les parties seront traitées équitablement », un message perçu comme une garantie adressée au Hamas, qui exigeait l’assurance que Washington empêcherait toute reprise des hostilités après la libération des otages.

Donald Trump a salué un « jour historique pour le monde arabe et musulman, pour Israël, pour toutes les nations voisines et pour les États-Unis », remerciant les médiateurs du Qatar, de l’Égypte et de la Turquie pour leur rôle dans la conclusion de l’accord.

« Bénis soient les artisans de paix », a-t-il conclu, dans une formule aux accents bibliques, célébrant ce qu’il décrit comme un « événement historique et sans précédent ».