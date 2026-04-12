Donald Trump annonce que les États-Unis vont mettre en place un blocus naval du détroit d’Ormuz

Le président Donald Trump a annoncé dimanche une décision majeure aux conséquences potentiellement considérables pour la sécurité maritime et l’équilibre régional : la mise en place d’un blocus naval du détroit d’Ormuz. Cette déclaration intervient quelques heures après l’échec des négociations de paix entre Washington et Téhéran, dans un contexte de tensions déjà très élevées.

Dans une publication sur son réseau Truth Social, Donald Trump a affirmé que la réunion «s’était bien déroulée et que la plupart des points avaient été convenus», tout en reconnaissant que les discussions avaient achoppé sur la question centrale du programme nucléaire iranien. Face à cette impasse, le président américain a opté pour une réponse de nature militaire.

Aussi, «avec effet immédiat, la marine américaine, la meilleure du monde, entamera le processus de blocus de tous les navires tentant d’entrer ou de sortir du détroit d’Ormuz», a-t-il assuré. Washington entend ainsi exercer une pression maximale sur l’Iran, notamment en réponse à l’instauration présumée de péages imposés aux navires transitant par cette voie stratégique.

Le président américain a également durci le ton en annonçant une extension des opérations au-delà du seul détroit : «J’ai également donné pour instruction à notre marine de rechercher et d’intercepter tout navire se trouvant dans les eaux internationales et ayant payé un péage à l’Iran. Nul ne pourra naviguer en toute sécurité en haute mer après avoir payé un péage illégal», a-t-il précisé.

Cette initiative marque une escalade significative, alors que le détroit d’Ormuz constitue un point de passage clé pour le commerce mondial d’hydrocarbures. Reste à savoir quelle sera la réaction de l’Iran et des autres puissances concernées par la liberté de navigation dans cette zone hautement stratégique.