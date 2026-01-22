Donald Trump annonce un accord-cadre avec l'OTAN sur le Groenland

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi soir avoir élaboré "le cadre d'un futur accord concernant le Groenland et l'ensemble de la région arctique" lors d'un entretien avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte.

Dans un message publié sur son réseau social Truth, Trump a qualifié la rencontre de "très fructueuse", affirmant que "cette solution, si elle est concrétisée, sera excellente pour les États-Unis et tous les pays membres de l'OTAN".

Le président américain a également indiqué qu'en raison de ces avancées, il ne mettra pas en œuvre les droits de douane qui devaient entrer en vigueur le 1er février. Trump a précisé que le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio et l'envoyé spécial Steve Witkoff seront en charge des négociations et lui rendront directement compte.

Selon le New York Times, citant trois sources proches du dossier, le compromis en discussion prévoit que le Danemark accorderait aux États-Unis la souveraineté sur des territoires relativement restreints au Groenland, où Washington pourrait établir des bases militaires américaines. L'initiative proviendrait du secrétaire général de l'OTAN lui-même.

L'OTAN a réagi en déclarant que "les négociations entre le Danemark, le Groenland et les États-Unis progresseront dans le but de garantir que la Russie et la Chine n'obtiennent jamais de point d'ancrage, économique ou militaire, au Groenland".

Plus tôt dans la journée, Trump s'était exprimé devant le Forum économique mondial de Davos, justifiant ses ambitions groenlandaises par des impératifs stratégiques : "Le Groenland se trouve sans défense à un point stratégique critique. Nous en avons besoin pour notre sécurité nationale. Nous sommes les seuls capables de le protéger."

Le président américain a toutefois exclu le recours à la force, réclamant "des négociations immédiates" pour que l'île passe sous contrôle américain. Il a également évoqué la construction du "plus grand dôme doré jamais construit" sur le territoire, affirmant que cela protégerait également le Canada, qu'il a accusé d'ingratitude envers les États-Unis.